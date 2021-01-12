116 ألفًا و983 حالة إجمالي إصابات كورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم حالة وافدة فقط من المكسيك.وذكرت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 116 ألفًا و983 حالة تعافٍ، منهم 110 آلاف و873 حالة.وأضافت أن عدد الحالات النشطة بلغ 5 آلاف و37 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1067 حالة، بعد تم تسجيل 6 حالات جديدة.