«العربية»: مصر قررت فتح أجواءها أمام الطيران القطري

قالت قناة "العربية" اليوم الثلاثاء، إن مصر قررت فتح الأجواء أمام الطيران القطري تفعيلا لبيان القمة الخليجية الأخيرة في محافظة العلا السعودية.وعادت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، أمس الاثنين، مع إقلاع طائرة قطرية من الدوحة باتجاه الرياض في رحلة هي الأولى بين البلدين بعد المصالحة التي تم التوصل إليها أخيراً بين الأطراف الخليجية.وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.