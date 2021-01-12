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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«المالية»: إنتاج مليون جنيه «فكّة» يوميًا لتلبية احتيجات السوق

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:56 ص
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
راندا التوني
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أكدت وزارة المالية قدرتها على تلبية كل احتياجات السوق من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، حيث يتم إنتاج مليون جنيه يوميًا وتوزيع 30 مليون جنيه شهريًا على مستوى المحافظات، للوفاء بمتطلبات الجهات الحكومية وطلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها، بما يسهم في التيسير على المواطنين، ويمكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية، وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

وجّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باستدامة توفير الاحتياطات اللازمة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»؛ بما يضمن تلافى حدوث أى اختناقات خاصة في المواسم والأعياد وأوقات الذروة.

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إن ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتى «الخزانة العامة» و«سك العملة» في كيان واحد، أسهم كثيرًا في تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بكل دقة، وخفض التكلفة وتعزيز الحوكمة حيث تم توحيد الأنشطة المتشابهة، لافتًا إلى أن الدمج أدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة».

أضاف أنه سيتم إتاحة منافذ جديدة للعملات المعدنية المساعدة «الفكة» بمبنى «الخزانة العامة وسك العملة» بالدرَّاسة في القاهرة تيسيرًا على المواطنين.

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