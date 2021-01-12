روابط القنوات الصوتية للطلاب من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قنوات صوتية لسهولة توصيل المعلومات على بنك المعرفة، لطلاب المراحل الدراسية المختلفة من رياض الأطفال حتى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.ونقدم فيما يلي روابط القنوات التعليمية عبر التليجرام:قناة كي جي ١https:t.mejoinchatAAAAAExvFMARHH85z9k3OAقناة كي جي ٢https:t.mejoinchatAAAAAE6K6-XVB76DnrIMkAقناة الصف الاول الابتدائيhttps:t.mejoinchatAAAAAE_Y9baVbubOuSyn0Aقناة الصف الثاني الابتدائيhttps:t.mejoinchatAAAAAFQzRP2-_za_HSgnVwقناة الصف الثالث الابتدائيhttps:t.mejoinchatAAAAAFe6bUCu9vsElNyT2gقناة الصف الرابع الابتدائيhttps:t.mejoinchatAAAAAEjDDJ-YnHNYR9sPBQقناة الصف الخامس الابتدائيhttps:t.mejoinchatAAAAAEWbWz_H04T2eVkCCQقناة الصف السادس الابتدائيhttps:t.mejoinchatAAAAAEsbpAPrrcyqfviilAقناة الصف الاول الاعداديhttps:t.mejoinchatAAAAAFgkO-0AKb0WRX8lxQقناة الصف الثاني الاعداديhttps:t.mejoinchatAAAAAFfgnQQlxZOW5cnnxgقناة الصف الثالث الاعداديhttps:t.mejoinchatAAAAAE60S6u0w6jQGO0pigقناة الصف الاول الثانويhttps:t.mejoinchatAAAAAFSsFr07B2zDw8LzoAقناة الصف الثاني الثانويhttps:t.mejoinchatAAAAAFGVQJO6nsuFSOlrnwقناة الصف الثالث الثانويhttps:t.mejoinchatAAAAAFdJS3gZGogXECCC2Qلينك لشرح استخدام التليجرامhttps:youtu.beZZbyiuPfj4U