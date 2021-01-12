روابط القنوات الصوتية للطلاب من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:39 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قنوات صوتية لسهولة توصيل المعلومات على بنك المعرفة، لطلاب المراحل الدراسية المختلفة من رياض الأطفال حتى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
ونقدم فيما يلي روابط القنوات التعليمية عبر التليجرام:
قناة كي جي ١
https:t.mejoinchatAAAAAExvFMARHH85z9k3OA
قناة كي جي ٢
https:t.mejoinchatAAAAAE6K6-XVB76DnrIMkA
قناة الصف الاول الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAE_Y9baVbubOuSyn0A
قناة الصف الثاني الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAFQzRP2-_za_HSgnVw
قناة الصف الثالث الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAFe6bUCu9vsElNyT2g
قناة الصف الرابع الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAEjDDJ-YnHNYR9sPBQ
قناة الصف الخامس الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAEWbWz_H04T2eVkCCQ
قناة الصف السادس الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAEsbpAPrrcyqfviilA
قناة الصف الاول الاعدادي
https:t.mejoinchatAAAAAFgkO-0AKb0WRX8lxQ
قناة الصف الثاني الاعدادي
https:t.mejoinchatAAAAAFfgnQQlxZOW5cnnxg
قناة الصف الثالث الاعدادي
https:t.mejoinchatAAAAAE60S6u0w6jQGO0pig
قناة الصف الاول الثانوي
https:t.mejoinchatAAAAAFSsFr07B2zDw8LzoA
قناة الصف الثاني الثانوي
https:t.mejoinchatAAAAAFGVQJO6nsuFSOlrnw
قناة الصف الثالث الثانوي
https:t.mejoinchatAAAAAFdJS3gZGogXECCC2Q
لينك لشرح استخدام التليجرام
https:youtu.beZZbyiuPfj4U
ونقدم فيما يلي روابط القنوات التعليمية عبر التليجرام:
قناة كي جي ١
https:t.mejoinchatAAAAAExvFMARHH85z9k3OA
قناة كي جي ٢
https:t.mejoinchatAAAAAE6K6-XVB76DnrIMkA
قناة الصف الاول الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAE_Y9baVbubOuSyn0A
قناة الصف الثاني الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAFQzRP2-_za_HSgnVw
قناة الصف الثالث الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAFe6bUCu9vsElNyT2g
قناة الصف الرابع الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAEjDDJ-YnHNYR9sPBQ
قناة الصف الخامس الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAEWbWz_H04T2eVkCCQ
قناة الصف السادس الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAEsbpAPrrcyqfviilA
قناة الصف الاول الاعدادي
https:t.mejoinchatAAAAAFgkO-0AKb0WRX8lxQ
قناة الصف الثاني الاعدادي
https:t.mejoinchatAAAAAFfgnQQlxZOW5cnnxg
قناة الصف الثالث الاعدادي
https:t.mejoinchatAAAAAE60S6u0w6jQGO0pig
قناة الصف الاول الثانوي
https:t.mejoinchatAAAAAFSsFr07B2zDw8LzoA
قناة الصف الثاني الثانوي
https:t.mejoinchatAAAAAFGVQJO6nsuFSOlrnw
قناة الصف الثالث الثانوي
https:t.mejoinchatAAAAAFdJS3gZGogXECCC2Q
لينك لشرح استخدام التليجرام
https:youtu.beZZbyiuPfj4U