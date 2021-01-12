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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

روابط القنوات الصوتية للطلاب من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:39 ص
القنوات الصوتية
القنوات الصوتية
نورهان عبدالرحمن
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أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قنوات صوتية لسهولة توصيل المعلومات على بنك المعرفة، لطلاب المراحل الدراسية المختلفة من رياض الأطفال حتى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ونقدم فيما يلي روابط القنوات التعليمية عبر التليجرام:

قناة كي جي ١
https:t.mejoinchatAAAAAExvFMARHH85z9k3OA

قناة كي جي ٢
https:t.mejoinchatAAAAAE6K6-XVB76DnrIMkA

قناة الصف الاول الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAE_Y9baVbubOuSyn0A

قناة الصف الثاني الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAFQzRP2-_za_HSgnVw

قناة الصف الثالث الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAFe6bUCu9vsElNyT2g

قناة الصف الرابع الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAEjDDJ-YnHNYR9sPBQ

قناة الصف الخامس الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAEWbWz_H04T2eVkCCQ

قناة الصف السادس الابتدائي
https:t.mejoinchatAAAAAEsbpAPrrcyqfviilA

قناة الصف الاول الاعدادي
https:t.mejoinchatAAAAAFgkO-0AKb0WRX8lxQ

قناة الصف الثاني الاعدادي
https:t.mejoinchatAAAAAFfgnQQlxZOW5cnnxg

قناة الصف الثالث الاعدادي
https:t.mejoinchatAAAAAE60S6u0w6jQGO0pig

قناة الصف الاول الثانوي
https:t.mejoinchatAAAAAFSsFr07B2zDw8LzoA

قناة الصف الثاني الثانوي
https:t.mejoinchatAAAAAFGVQJO6nsuFSOlrnw

قناة الصف الثالث الثانوي
https:t.mejoinchatAAAAAFdJS3gZGogXECCC2Q

لينك لشرح استخدام التليجرام
https:youtu.beZZbyiuPfj4U

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