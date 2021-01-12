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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجفاف يحاصر تركيا.. وأردوغان يدعو لترشيد استهلاك المياه

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:36 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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تأكيدا على مخاطر الجفاف التي تعيشها تركيا، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواطني بلاده، إلى الانتباه لخطر الجفاف الذي يحدق ببلاده، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير مشتركة حيال ذلك الخطر، وفقا لما قاله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكد أردوغان أن تركيا تواجه تهديدًا خطيرًا بالجفاف، وقال: «إن هطول الأمطار الذي انخفض كثيرًا عن المعتاد هذا العام ترك بلادنا وجهًا لوجه مع تهديد خطير بالجفاف. لذلك، نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير مشتركة معًا ضد خطر جفاف كبير كهذا نشهده مرة واحدة كل 100 عام».

يأتي هذا فيما دعت زوجة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، إلى الاستخدام الواعي للمياه في ظل الجفاف الذي يواجه تركيا.

وكان رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام اوغلو، قد قال في وقت سابق: إن معدل الإشغال في السدود انخفض إلى أقل من 20 %، وأن أزمة الأمطار على طاولة النقاش، معلقًا أن قناة إسطنبول المزمع حفرها، ستساهم في ازدياد حجم الجفاف الذي تشهده البلاد.

يأي هذا فيما كشف رئيس اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك علي أوغورلو، عن انخفاض المياه في سدود تركيا إلى نحو مخيف، وصلت في اسطنبول إلى 19%، وفقا لما نقلته موقع "بيانت" التركي.

وقال أوغورول، في بيان نشرته وسائل إعلام تركية: "لقد بلغت كمية مياه الشرب في سدود مياه الشرب في اسطنبول حوالي 138 مليون متر مكعب، وبناءً على ذلك فإن السدود بها مياه تكفي اسطنبول بحد أقصى 45 يوما".

وشدد أوغورلو على أن المزيد من التلوث البيئي والمشاكل الصحية تنتظر سكان اسطنبول إذا استمر الجفاف، مضيفا أنه يجب اتخاذ قرار عاجل لحل المشكلة، كما أشارت بلدية أنقرة إلى أن الكمية الإجمالية للمياه في سدود أنقرة تبلغ 331 مليون و345 ألف متر مكعب.

فيما قال أردوغان أوزتورك، مدير عام إدارة المياه والصرف الصحي في أنقرة، إن معدل ملء السدود في العاصمة بلغ 20.91% حتى يوم أمس، و"عند مقارنتها بالعام السابق، يوجد الآن 13 مليون و469 ألف متر مكعب أقل من المياه، وفي حالة عدم وصول المياه إلى السدود، يمكننا القول أن لدينا ما يكفي من المياه لمدة 110 أيام، كل قطرة من المياه لدينا هي هامة جدا جدا".

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