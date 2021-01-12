«الدستور» تنفرد بنشر فيديوهات هروب 3 متهمين من سجن طنطا العمومي

حصلت "الدستور" على صور ومقطعي فيديو توضح هروب 3 سجناء من سجن طنطا العمومي، والمحبوسين على ذمة قضايا إعدام ومؤبد، حيث قام المتهمون بنقب الحائط باستخدام "آلة حادة" للهروب وتسلق السور باستخدام حبل والقفز خارج السجن وفروا هاربين.كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر تعليمات بالتحقيق الفوري مع مأمور سجن طنطا العمومي ومدير مباحث السجن والخدمات المرافقة لهم، بعد هروب 3 سجناء متهمين في عدد من القضايا.وأشارت المصادر، إلى أن المساجين تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر الماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن طنطا العمومي.هذا وتكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها في واقعة ملاحقة 3 متهمين هاربين من سجن طنطا هاربين من أحكام جنائية بشكل مفاجىئ عقب تسللهم من أسوار السجن.وترجع أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ من سجن طنطا العمومي بهروب 3 سجناء متهمين بالإعدام والمؤبد.