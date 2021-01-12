رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدستور» تنفرد بنشر فيديوهات هروب 3 متهمين من سجن طنطا العمومي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:35 ص
هروب 3 متهمين من
هروب 3 متهمين من سجن طنطا
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
حصلت "الدستور" على صور ومقطعي فيديو توضح هروب 3 سجناء من سجن طنطا العمومي، والمحبوسين على ذمة قضايا إعدام ومؤبد، حيث قام المتهمون بنقب الحائط باستخدام "آلة حادة" للهروب وتسلق السور باستخدام حبل والقفز خارج السجن وفروا هاربين.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر تعليمات بالتحقيق الفوري مع مأمور سجن طنطا العمومي ومدير مباحث السجن والخدمات المرافقة لهم، بعد هروب 3 سجناء متهمين في عدد من القضايا.

وأشارت المصادر، إلى أن المساجين تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر الماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن طنطا العمومي.

هذا وتكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها في واقعة ملاحقة 3 متهمين هاربين من سجن طنطا هاربين من أحكام جنائية بشكل مفاجىئ عقب تسللهم من أسوار السجن.

وترجع أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ من سجن طنطا العمومي بهروب 3 سجناء متهمين بالإعدام والمؤبد.
هروب 3 متهمين من سجن طنطا
هروب 3 متهمين من سجن طنطا
هروب 3 متهمين من سجن طنطا
هروب 3 متهمين من سجن طنطا
هروب 3 متهمين من سجن طنطا
هروب 3 متهمين من سجن طنطا

موضوعات متعلقة

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات محدودة لمديري الأمن

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

الموت يُفجِع بيومي فؤاد

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

«العربية»: مصر قررت فتح أجواءها أمام الطيران القطري

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

الفلبين تعتزم استخدام ثلاجات اللحوم والأسماك لحفظ لقاحات «كورونا»

ثبوت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان أمريكية بكورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة

العائلة المقدسة.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية

كمال رحيم يختتم ثلاثيته بـ«أحلام العودة» عن دار العين