«الزراعة» تطلق منصة تسويقية لصغار المزارعين

أطلق مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى "برايم"، منصه تسويق منتجات صغار المزارعين في الريف المصري على الإنترنت "شاري".وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة والمدير التنفيذي للمشروع، إنه تم تنفيذ التطبيق بالتعاون بين مشروع "برايم" والممول من صندوق التنمية الزراعية "إيفاد" ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بمركز البحوث الزراعية، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار توسيع آفاق التعاون في مجال التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي والزراعة الرقمية.وأضاف مدير مشروع "برايم" أنّ المشروع يهدف لدعم صغار المزارعين وتحسين دخولهم، عن طريق تحسين قدرتهم التسويقية لمنتجاتهم موضحًا أن المشروع قام بتأسيس عدد من اللجان التسويقية تجاوز عددها 238 لجنة وتطوير وتأسيس عدد من الجمعيات المعنية بتطوير المنظومة الزراعية وتجاوز عددها 200 جمعية.