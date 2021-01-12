استبعاد القصد الجنائي في اتهام أحمد عيد عبد الملك بإثارة الفتنة

استبعدت نيابة الساحل، برئاسة المستشار أحمد خطاب، رئيس النيابة، القصد الجنائي في اتهام احمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك بإثارة الفتنة عقب نشره صورة لمدينة بورسعيد مصحوبة بتعلق: "ما تكمل تقليب خوفت ليه".وكان المحامي محمد رشوان، قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد لاعب الزمالك يتهمه بإثارته للفتنة وتكدير السلم العام، عقب نشره صورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي من صفحة تابعة للنادي المصري البوسعيدي، عبارة عن صورة من خريطة جوجل لمدينتي بورسعيد والإسماعيلية مكتوب عليها: "ما تكمل تقليب خوفت ليه"، في إشارة منه إلى أحداث مجزرة بورسعيد وأن الأهلي لا يذهب للعب في هاتين المحافظتين.