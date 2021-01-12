ضبط 1.3 طن لحوم فاسدة بالمنوفية

شن أشرف الليثس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالمنوفية، حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والرقابة التموينية والجهات الأمنية بنطاق المركز، أسفرت عن ضبط ثلاجة مواد غذائية تحتوي على لحوم مجمدة وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية بناحية عزبة الصعايدة التابعة للوحدة المحلية بالحامول، وتم التحفظ على 1300 كيلوجرام لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها في هذا الشأن.ومن جهته، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظًا على حقوق المواطنين.