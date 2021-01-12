620 إصابة و106 وفيات بكورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية فى بلغاريا 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209 آلاف و131 إصابة.وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفقا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 106 وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و232 حالة.وأضافت أن هناك 2583 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 137 ألفًا و842 شخصًا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقى العلاج بالمستشفيات 4 آلاف و46 شخصا، من بينهم 375 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.