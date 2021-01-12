ارتفاع إصابات كورونا في سنغافورة لـ58 ألفًا و946

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفًا و946، بعد تسجيل 17 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم.وأشارت إلى أنه لم تُسجل أيضًا حالات وفاة جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة، فيما تعافى 58 ألفًا و611 شخصًا.