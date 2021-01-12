التوبيخ يغنى عن العزل.. قرار جديد لأعضاء «النواب» ضد ترامب

وجد عدد من أعضاء مجلس النواب في الكونجرس حلا بديلا لملاحقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع استمرار معارضة الحزب الجمهوري بشكل عام لأي إجراء يؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.وكشف النائب الجمهوري، توم ريد، اليوم الثلاثاء، أنه سينضم إلى غيره من النواب لطرح قرار يوبخ ترامب بشأن هجوم عدد من أنصاره على مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، وأضاف في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز، أنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونجرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل.وتابع "ريد" "أعتزم الانضمام لزملائي في مجلس النواب في طرح قرار توبيخ، اليوم الثلاثاء، لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث السادس من يناير".يأتي هذا بعدما أفشل الجمهوريون،ساء أمس الاثنين، تبني قرار يدعو نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي.من جانبها، اعتبرت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن الجمهوريين يعرضون الولايات المتحدة للخطر عبر تواطؤهم مع ترامب الذي تتهمه بالتحريض على تمرد دامٍ ضد أمريكا على خلفية أحداث مبنى الكابيتول.وطرح الديمقراطيون أمس الاثنين، نص اتهام بحق ترامب، في مرحلة أولى تمهد لإطلاق آلية عزله، بتهمة الحض على العنف بعد أحداث مبنى الكابيتول.