بعد أزمة كورونا.. «فورد» تغلق مصانعها في البرازيل

أعلنت شركة "فورد موتور" انتهاء جميع عمليات إنتاج سياراتها في البرازيل عام 2021 كجزء من خطة إعادة الهيكلة في أمريكا الجنوبية بعد الأزمة التى تمر بها جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي المنطقة التي ستزودها بها من الأرجنتين وأوروجواي وأسواق أخرى.أورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء هذا النبأ دون اعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقليص مبيعات الشركة بنحو 4.1 مليار دولار وأن يؤثر على نحو 5000 عامل.وكانت شركة "فورد" قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن عودتها إلى أوروجواي بعد أكثر من ثلاثة عقود لتجميع مركبات النقل المخصصة لتزويد سوق أمريكا الجنوبية، وسيخلق هذا المصنع 200 فرصة عمل مباشرة، وفقًا لحكومة أوروجواى.يذكر أنه في عام 2019، قررت الشركة إغلاق مجمع فورد "ساو بيرناردو" الصناعي، وهو أقدم مصنع لها في البرازيل، مما أثر على نحو 2800 عامل.