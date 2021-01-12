انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

قالت سلطات محلية صينية، إن أكثر من 300 من رجال الإنقاذ انضموا إلى البحث عن 22 عاملًا حوصروا تحت الأرض بعد انفجار وقع في منجم ذهب قيد الإنشاء في مقاطعة شاندونج شرقي الصين.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، عن متحدث باسم حكومة مدينة يانتاي التي تدير مدينة تشيشيا، قوله إن الحادث وقع بعد ظهر أول من أمس الأحد في منجم ذهب بمدينة تشيشيا، ولم تتلق الحكومة المحلية تقريرًا عن الحادث من شركة التعدين حتى مساء الإثنين.وذكر المتحدث أنه بسبب الأضرار التي لحقت بنظام الاتصالات في الانفجار، لم يتمكن رجال الإنقاذ حتى الآن، من الاتصال بالعمال المحاصرين.وبحلول صباح اليوم، تم تركيب آلات كبيرة مثل آلات الحفر في الموقع، وقال سون شو فو، المسؤول بقسم إدارة الطوارئ في يانتاي، إن أنبوب الحفر وصل إلى عمق أكثر من 360 مترًا، ويجري إنزال رجال الإنقاذ لإزالة العقبات وإنقاذ عمال المناجم المحاصرين.