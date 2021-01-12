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مصر

معلمو الصف الثالث الابتدائي يستغيثون لعدم صرف حافز الإثابة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:22 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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ناشد عدد من معلمي الصف الثالث الابتدائي، رئيس مجلسي الشيوخ والنواب ووزير المالية والمحافظين بسبب عدم صرف حافز الإثابة بداية المنظومة عام 2018-2019.

وقال عدد من المعلمين في استغاثتهم، عبر جروبات ائتلاف المعلمين بتطبيق "واتساب": «نحن معلمو الصف الأول الابتدائي منذ بداية المنظومة عام 2018-2019 وتم تصعيدنا بالفصل للصف الثاني الابتدائي بأمر من وزير التربية والتعليم، وكذلك تصعيدنا للصف الثالث الابتدائي ولم يتم صرف حافز الإثابة الخاص بالمنظومة، فلم نصرف الحافز عن الصف الأول وكذلك عن الصف الثاني، إلا ربع المبلغ الذي تم صرفه لباقي المنظومة، فضلا عن استبعاد الصف الثالث من الفاكس هذا العام 2020-2021»، متسائلين عن المسئول عن هذا التقصير.

وأضاف المعلمون خلال استغاثتهم، انه في وقت هرب الذي هرب فيه المعلمون من العمل، ولم يقبل الا القليل منهم بالعمل بالصف الأول ذلك الوقت، فمنهم من بلغ مرضي ومنهم من أخذ اجازة بدون مرتب ومنهم من ترك المدرسة وعمل انتداب أو نقل عندما تم تكليفه بالعمل في الصف الأول ذلك الوقت وكل ذلك خوفا من النظام الجديد الذي كان غير واضح في تلك الفترة.

واختتم المعلمون شكواهم بالقول: "نحن من خضنا المعركة وتحملنا الكثير من أجل إنجاح المنظومة الجديدة، فكيف يتم استبعادنا من صرف الحافز ومن المسؤول!؟".

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط صرف الحوافز خلال فترة حظر كورونا في المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إنه تقرر أن يكون صرف حوافز معلمي وموجهي صفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 2020-2021 بحد أقصى 1000 جنيه شهريا عن الفترة من 1 نوفمبر 2020 حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الضوابط هي أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبا للتدريس أو التوجيه في الصفوف المشار إليها، ويشترط الحضور 20 يوم عمل توقيع شهريا، فيما عدا شهر فبراير 18 يوما فقط، ويصرف الحافز بنسبة الحضور الفعلية منسوبا إلى عدد أيام الحضور شهريا.

وتابع، أنه في حالة الغياب بما يجاوز 5 أيام شهريا من أيام العمل الفعلية، يحرم المعلم أو الموجه من صرف الحافز، كما يخفض الحافز بنسبة 25% للمعلم أو الموجه في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي صدرت من إدارة المدرسة أو الجهة الإدارية.

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