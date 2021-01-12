22 ألفًًا و938 إصابة بـ«كورونا» في روسيا

سجلت روسيا 22 ألفًا و934 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و448 ألفًا و203 إصابات.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد- في بيان اليوم الثلاثاء- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 531 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 62 ألفًا و804 أشخاص.وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 5001 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ2731 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1083 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضح أن 24 ألفًا و755 شخصًا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليونين و825 ألفًا و430 شخصًا.