رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

22 ألفًًا و938 إصابة بـ«كورونا» في روسيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:36 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجلت روسيا 22 ألفًا و934 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و448 ألفًا و203 إصابات.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد- في بيان اليوم الثلاثاء- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 531 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 62 ألفًا و804 أشخاص.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 5001 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ2731 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1083 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح أن 24 ألفًا و755 شخصًا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليونين و825 ألفًا و430 شخصًا.

موضوعات متعلقة

خاص.. الزمالك يقيل فاروق جعفر خلال ساعات

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

الفلبين تعتزم استخدام ثلاجات اللحوم والأسماك لحفظ لقاحات «كورونا»

ثبوت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان أمريكية بكورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة

العائلة المقدسة.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية

كمال رحيم يختتم ثلاثيته بـ«أحلام العودة» عن دار العين