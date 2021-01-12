بعد «الحوثي».. سياسيون يطالبون واشنطن بإعلان الإخوان منظمة إرهابية

بعد إدراج الولايات المتحدة الأمريكية "الحوثي" كجماعة إرهابية، طالب عدد من السياسيين والمحللين بإدراج جماعة الإخوان على رأس المنظمات الإرهابية.وقال الكاتب الصحفي اليمني محمد الكندي:" إن إعلان الإدارة الأمريكية تنظيم الإخوان جماعة إرهابية خطوة ضرورية بعد القرار الصادر بإدراج مليشيا الحوثي على قائمة الإرها، وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "الخطوة الأولى بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية كانت خطوة ممتازة على الرغم من تأخرها، أما الخطوة الثانية المرتقبة هي تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين بفروعه المختلفة كجماعة إرهابية".كما قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، عبر "تويتر": "إن جماعة الإخوان تُخطط لإبقاء الفوضى والدمار والفقر في الأوطان العربية، وتابع حقيقة المعركة اليوم هي معركة بين الحق والباطل، بين الشعوب والحكومات العربية والإخوان، بين التطور والنماء والذهاب إلى المستقبل بأفضل صورة، أو البقاء في الفوضى والدمار والفقر، وهو ما يخطط له الإخوان باستراتيجية طويلة المدى ويتبناه خصوم هذه الأمة".كما طالب الكاتب الصحفي اليمني أسامة بن فائض، بتصنيف تنظيم الإخوان، منظمة إرهابية، مؤكدا أنها ضربة أقوى تضمن اجتثاث الإرهاب على الأرض، وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية، تعتبر ضربة معلم أولية، مشيرا إلى أنه لطالما الأمم المتحدة فشلت 6 سنوات في مفاوضاتها مع جماعة الحوثي.