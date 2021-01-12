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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

انطلاق معرض لاس فيجاس للإلكترونيات بنسخة افتراضية بالكامل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:17 ص
معرض لاس فيجاس للإلكترونيات
معرض لاس فيجاس للإلكترونيات
وكالات
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انطلق معرض لاس فيجاس للإلكترونيات، أشهر ملتقى سنوي للمنتجات الإلكترونية الموجهة للعامة وشركات التكنولوجيا الناشئة، بنسخة افتراضية بالكامل بعيدا من كازينوهات المدينة الأمريكية التي تستضيف الحدث عادة.

وأطلقت مجموعة "سامسونج" الكورية الجنوبية العملاقة وشركة "هاي سنس" الصينية والألمانية "بوش" فعاليات المعرض مع مؤتمرات صحافية حول آخر منتجاتها للحياة اليومية في المنزل.

وبعد سنة طغت عليها جائحة كوفيد-19، يواجه معرض لاس فيغاس تحديا كبيرا للحفاظ على مكانته كملتقى، من دون منصات العرض والمطاعم.

وسعى المنظمون إلى أن يكون الموقع الإلكتروني ملائما للتبادلات بين المشاركين، كما أن بعض الأحداث ستُنقل مباشرة بما في ذلك للعامة.

واستثمر المشاركون الذين يقدمون ابتكارات وأكسسوارات شتى افتراضيا من مقارهم في سائر أنحاء العالم، مبالغ كبيرة في مجال التواصل للتمايز.

غير أن عدد هؤلاء أقل بكثير من السنوات السابقة، إذ تضم نسخة هذا العام 1800 عارض في مقابل 4000 في نسخة 2020.

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