4.4 مليار جنيه استثمارات «حياة كريمة» في أسيوط

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة المواطن الاستثمارية في محافظة أسيوط، للعام المالي 202021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي؛ بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.وأوضح التقرير أن حجم استثمارات مبادرة حياة كريمة في محافظة أسيوط بلغت 4.4 مليار جنيه، وعدد القرى المستفيدة 150 قرية، ويبلغ عدد المستفيدين 2.1 مليون مواطن.