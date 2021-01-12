رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه القناة: تشغيل محطة «عين غصين» بكامل طاقتها بعد الصيانة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:12 ص
محطة عين غصين
محطة عين غصين
مصطفى دياب
طباعة
أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن تشغيل محطة "عين غصين الكرنك" بكامل طاقتها، بطاقة تصميمية 30 لتر\ ثانيه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد الجزئي لرفع كفاءتها والتى تخدم أهالى منطقة عين غصين الغربية، والضبعية الغربية، والمناطق المجاورة، بما يقرب عن 25 ألف نسمه، وذلك لإنتاج كوب مياه نظيف للمواطنين مطابق للمواصفات.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، بأنه تابع لحظة بلحظة الأعمال أثناء عملية التجديد بالمحطة، التى تمت تحت إشراف الدكتور محمد عبدالحميد رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، وبتنفيذ مهندسي وفنيين وعمال الشركة، والتي شملت صيانة جميع طلمبات العكرة والوسيطة لعدد (12) طلمبة، وصيانة عدد (2) بلاور هواء، وتوريد وتعبئة وسط ترشيحى جديد لـ( 4 ) طبقات مختلفة الأقطار حسب الكود المصرى، وصيانة لعدد ( 2 ) لوحة كهرباء خاصة بالمحطة.

وأضاف عصمت، أن أعمال الصيانة شملت أيضا توريد وتركيب منظومة كلور كاملة بعدد (2) حقن ابتدائي ونهائي وطلمبة البوستر الخاصة بها، وتم غسيل وتطهير خزان المياه المرشحه وغسيل ونظافة حاويات العكرة والكيماويات والترسيب والفلاتر، كما تم توريد وتركيب قلاب بطيء وصيانة القلاب السريع لحاويات الكيماويات، مضيفا أن ذلك فى إطار تنفيذ خطة الشركة التى تستهدف تقديم خدمه متميزة فى مجال مياه الشرب وأهمية توفير كوب مياه نظيف من أجل صحة كل مواطن.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
محطة عين غصين
محطة عين غصين
محطة عين غصين
محطة عين غصين
محطة عين غصين
محطة عين غصين

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات محدودة لمديري الأمن

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

«العربية»: مصر قررت فتح أجواءها أمام الطيران القطري

«اعترف بادعاء الإصابة بالسرطان».. مصدر يكشف مفاجأة في التحقيقات مع «قمصان»

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

«العربية»: مصر قررت فتح أجواءها أمام الطيران القطري

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

الفلبين تعتزم استخدام ثلاجات اللحوم والأسماك لحفظ لقاحات «كورونا»

ثبوت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان أمريكية بكورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة

العائلة المقدسة.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية

كمال رحيم يختتم ثلاثيته بـ«أحلام العودة» عن دار العين