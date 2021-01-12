970 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، 970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أقل من ألف حالة خلال 24 ساعة منذ الرابع من شهر يناير الجاري.وتابعت الشبكة أن إجمالي عدد المصابين في طوكيو منذ بداية الأزمة قد وصل إلى 77 ألفا و133 شخصا.