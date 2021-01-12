بإحالة من رئيس المجلس.. 5 مشروعات قوانين تُنظر بطريقة الاستعجال

اختصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعض مشروعات القوانين مناقشتها والنظر إليها بطريقة الاستعجال بلجنة الخطة والموازنة بعد إحالتها من رئيس المجلس، وذلك على النحو التالي:أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى.ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.وتُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.وينطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.وأعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهم النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.