5 مسائل فقهية للوصول للحكم الشرعي للعملات الرقمية «المشفرة»

للإطلاع على العدد كاملًا من خلال الرابط التالي: http:www.fatwaacademy.orgOnlineBooksDaam(10).pdf

أصدر مركز دعم البحث الإفتائي عددًا جديدًا من نشرة «دعم»، في ثوب جديد، حيث يأتي العدد في إطلالة أولى لأبواب جديدة تضيف لمتابعي الشأن الأكاديمي الإفتائي المزيد من المهارات وتتناول الكثير من إشكاليات البحث العلمي في مجال الإفتاء، كما يعتني بشرح مجموعة من الإجراءات النظامية التي ينتهجها الباحث أو الدارس؛ من أجل التعرف على جميع الجوانب المتعلقة بموضوع أو إشكالية علمية معينة في الشأن الإفتائي.وأشار المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى اقترح فريق التحرير رسالة ماجستير بعنوان «سكوت المفتي أسبابه وضوابطه»؛ ليسعى الباحثون في التأصيل لتلك القضية والتنظير لها، ومعرفة بواعث ذلك السكوت والإحجام عن الكلام.وولفت إلى أن «دعمًا لذلك الموضوع تناول العدد في باب الببليوجرافيا قضية مداخل الخطأ عند المفتين الناتج عن التعجل والتساهل، وعدم إدراكهم لقيمة خطابهم الإفتائي».وتابع «في باب عرض الأطروحة، حاولنا الاقتراب من تلك القضية بعرض لرسالة «تحقيق المناط وأثره في اختلاف الأحكام الفقهية؛ حتى يُعلم أن الخطاب الإفتائي ناتج عن تروٍّ وتمحيص لا كلمات مرسلة تُطلق بلا علم أو وعي بخطورتها».وواصل «لا شك أن دراسة مداخل علوم الإفتاء تزيد الباحثين بصيرة بماهية الفتيا والفرق بينها وبين الأحكام الشرعية المجردة وبين القضاء، فكان هذا هو عنوان باب علوم الإفتاء، الذي وجد موقعه في مجلة دعم بداية من هذا العدد».وأكمل «كما خرج إلى النور أيضًا باب مناهج الإفتاء، وباب مفاهيم إفتائية، وعرض فريق التحرير في الأول منهج الإمام محمد عبده في الفتوى، وفي الثاني مفهوم أصول الفتيا وضوابطه وفائدته للمفتي والمستفتي».واستطرد «كما تناول فريق التحرير في باب معهد وجامعة، إجراءات وشروط تسجيل رسالة دكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة الشارقة».وبين «كما كان لأحد الأبواب الجديدة دوره في الظهور بداية من هذا العدد أيضًا، وهو باب الاستشراف الإفتائي الذي يعرض للفتوى المستقبلية ونماذج منها، وكان موضوع ذلك العدد هو العملات الرقمية المشفرة؛ فصوَّر فريق التحرير المسألة وبيَّنوا الأثر الإفتائي لها».