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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمة بالشروع في قتل زوجها بالسلام

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:10 ص
حبس سيدة
حبس سيدة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة بالشروع في قتل زوجها باستخدام آلة حادة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصاب.

كان المجني عليه قد اتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة بمنطقة السلام، وقال أنه استيقظ على حديث زوجته مع أحد الأشخاص في الهاتف، واكتشف من خلال ما سمعه ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص ويتردد عليها بمحل سكننا، فلم أتمالك نفسي وتشاجرت معها فضربتنى بآلة حادة واستولت على كل ما أملك ولاذت بالفرار ولم أشعر بنفسي إلا بالمستشفى.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة «ن. م»، تعدت على زوجها بآلة حادة، بعد مشاجرة نشبت بينهما، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، من عامل يتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة وسرقته والهروب من المنزل.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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