التشيك: تخفيف الإجراءات الخاصة بكورونا غير وارد حاليا

أكد وزير الصحة التشيكي، جان بلاتني، أن تخفيف الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد غير وارد حاليا، وحتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الثلاثاء أن بلاتني لم يستبعد فرض قيود جديدة في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد مما يزيد من الضغط على النظام الصحي.وقد اضطرت العديد من المستشفيات التشيكية إلى إلغاء العمليات والإستعانة بالطلاب والجنود وحتى رجال الشرطة لسد النقص في عدد الموظفين بسبب الضغط المستمر على القطاع الطبي بسبب الوباء.