وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات محدودة لمديري الأمن

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات محدودة، تنظيمًا لخطة سير العمل في العام الجديد.وشملت كل من تعيين اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لمصلحة السجون، واللواء محمد عبدالتواب، مديرا لمباحث الجيزة، واللواء محمود أبو عمره، مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء طارق صار، مساعد الوزير للأحوال المدينة، واللواء محمد الألفي، مديرا لأمن السويس، واللواء رجب عبدالعال، مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء خالد عبدالحميد، مدير لأمن الأقصر.