روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى فبراير

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى فبراير المقبل مع المملكة المتحدة البريطانية، اثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.ووفقًا لوكالة نوفوسيتي الروسية الإخبارية، قررت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى فبراير 2020 مع المملكة المتحدة، التي تشهد انتشارا لسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.وقالت اللجنة، إنه تم اتخاذ قرار تمديد حظر الطيران المؤقت مع المملكة المتحدة (بريطانيا) لضمان حماية الصحة العامة في روسيا.وقامت روسيا في 22 ديسمبر الماضي بتعليق الرحلات مع المملكة بعد ظهور هناك سلالة جديدة لفيروس كورونا، تعد أكثر شراسة وانتشارا، وقامت العديد من الدول الأخرى أيضا بتعليق الرحلات مع المملكة المتحدة.