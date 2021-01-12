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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية بصدد شراء لقاح «نوفافاكس» لتطعيم 10 ملايين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:06 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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توشك كوريا الجنوبية على إبرام صفقة لشراء لقاحات لفيروس كورونا من شركة الأدوية الأمريكية نوفافاكس لتطعيم عشرة ملايين شخص، وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المصادر القول إن حكومة سول تتفاوض مع شركة نوفافاكس لتأمين لقاحاتها في وقت مبكر في الربع الثاني من هذا العام.

وفي أغسطس 2020، وقعت شركة نوفافاكس صفقة تطوير وتوريد مع شركة إس.كيه. بيوساينس الكورية الجنوبية لتوريد اللقاحات في الأسواق العالمية.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها أمنت الوصول إلى لقاحات كورونا لتطعيم 56 مليون شخص من أربع شركات أدوية وآلية اللقاح العالمية لمنظمة الصحة العالمية المعروفة باسم كوفاكس.

وتشمل الصفقات 20 مليون جرعة من كل من شركات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا والتي يتطلب التطعيم بلقاحاتها الحصول على جرعتين، و6 ملايين جرعة من لقاح شركة جونسون آند جونسون، والذي يتطلب جرعة واحدة.

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