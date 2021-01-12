كوريا الجنوبية بصدد شراء لقاح «نوفافاكس» لتطعيم 10 ملايين

توشك كوريا الجنوبية على إبرام صفقة لشراء لقاحات لفيروس كورونا من شركة الأدوية الأمريكية نوفافاكس لتطعيم عشرة ملايين شخص، وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المصادر القول إن حكومة سول تتفاوض مع شركة نوفافاكس لتأمين لقاحاتها في وقت مبكر في الربع الثاني من هذا العام.وفي أغسطس 2020، وقعت شركة نوفافاكس صفقة تطوير وتوريد مع شركة إس.كيه. بيوساينس الكورية الجنوبية لتوريد اللقاحات في الأسواق العالمية.وقالت الحكومة في وقت سابق إنها أمنت الوصول إلى لقاحات كورونا لتطعيم 56 مليون شخص من أربع شركات أدوية وآلية اللقاح العالمية لمنظمة الصحة العالمية المعروفة باسم كوفاكس.وتشمل الصفقات 20 مليون جرعة من كل من شركات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا والتي يتطلب التطعيم بلقاحاتها الحصول على جرعتين، و6 ملايين جرعة من لقاح شركة جونسون آند جونسون، والذي يتطلب جرعة واحدة.