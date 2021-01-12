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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول فعاليات انعقاد مجلس النواب الجديد 2021 اليوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:28 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
شيماء حسين
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يترقب الملايين من المصريين حاليا فعاليات انعقاد أول اجتماع لأعضاء مجلس النواب المنتخب المزمع انعقادها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا برئاسة النائبة فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء سنا، لذلك يدير الكثير منهم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة جدول فعاليات انعقاد مجلس النواب الجديد 2021 اليوم، والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة في الآونة الأخيرة.

جدول فعاليات انعقاد مجلس النواب الجديد 2021 اليوم

وفقا للبروتوكول المتعارف عليه في أولى جلسات مجلس النواب فإنه تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا حيث تتلا قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس وقرار الهيئة العليا للانتخابات بالنتيجة النهائية للانتخابات ثم ويبدأ هو بأداء اليمين الدستورية أمام كافة أعضاء المجلس ثم يحلف اليمين الدستورية العضوين الموجودين بجوارها ثم باقي أعضاء المجلس تباعا ويجرى انتخاب رئاسة المجلس وبمجرد إعلان النتيجة يتسلم الرئيس الجديد الجلسة المنعقدة من أكبر الأعضاء المكلف بإدارة الجلسة الأولى وبعدها يتم انتخاب الوكيلين من بين المرشحين لهذا المنصب.

أعمال جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء 2021

وفقا للبروتوكول أيضا المتعارف عليه يعقد مجلس النواب برئاسة العضو المنتخب و الوكيلين ثم يتم الإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس ويفتح باب تقديم الاقتراحات و الاعتراضات المكتوبة إلى رئيس المجلس المنعقد وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في موجتها الثانية والذي قارب عدد المصابين به إلى 100 مليون شخص حول العالم.

معلومات عن مجلس النواب المصري منذ النشأة

مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية يتكون من 450 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من الأعضاء حيث يعقد لمدة 5 سنين ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع حيث يتم الإعلان عن جدول فعاليات انعقاد مجلس النواب الجديد 2021 ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار.

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