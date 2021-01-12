يفيض البحر ويستحيل الصيد.. الإسكندرية تستعد لنوة «الفيضة الكبرى»

موعدها

مدتها

علامتها

•سبب تسميتها

تستعد محافظة الإسكندرية، لإستقبال نوة الفيضة الكبري والتي تضرب المحافظة خلال أيام قليلة، حيث من المتوقع أن تهب على المدينة الساحلية يوم الخميس المقبل، بحسب توقعات الأرصاد الجوية، حيث أشار مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بجمهورية مصر العربية أنه ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية والشرقية بداية من 13 يناير الجاري.وتشهد الإسكندرية خلال نوة الفيضة الكبرى، طقس سئ شديد الأمطار، حيث تعتبر الفيضة الكبري من أشد النوات التي تهب على المحافظة، بين 18 نوة تتعرض لها على مدار فضل الشتاء.وتستعرض «الدستور» معلومات عن نوة الفيضة الكبري، واستعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال النوة.تهب على محافظة الإسكندرية في النصف الأول من شهر يناير بداية من 12 يناير.تستمر لمدة 6 أيامتتسبب في سقوط أمطار غزيرة رعدية، ورياح جنوبية غربية، وتوقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج الذي يصل إلى أكثر من 4 أمتارسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الأمواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد.•استعدادات محافظة الإسكندرية للنوةأعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة النوة القادمة، من خلال التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية لمتابعة حالة الشوارع والميادين المختلفة، ورصد أي حالات طارئة أو مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على أنه تم الاستعداد لاستقبال النوة، من خلال نشر سيارات الشفط بالنقاظ والبؤر الساخنة، من خلال خطة التمركز التي، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 93 نقطة ساخنة هذا العام، يتم التعامل معها من خلال سيارات وبدالات شفط ونزح المياه حيث تضم شركة الصرف الصحى 120 سيارة شفط و30 بدال تعمل جميعها خلال النوات لحل المشكلات التي تنتج مياه الأمطار وتحقيق الانسياب المروري.وفي سياق متصل، أجرى اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة إنشاء خط شنايش جديد للأمطار ومطابق تجميع للصرف الصحي بطريق الكورنيش.وتابع رئيس الحى ما يقوم به رجال الصرف الصحي بالمنتزه ثان، من أعمال خاصة بإنشاء بالخط الجديد، حيث تم عمل 4 مطابق للصرف الصحي بالإضافة إلي مطبق كبير مجمع، وذلك لاستيعاب كميات إضافية من مياه الأمطار خلال النوات القادمة.•تحذيرات المحافظةأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر واتباع عدة تعليمات حفاظا على سلامتهم وذلك أثناء النوة وهي:•تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتي الإثنين القادم.• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.