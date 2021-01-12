شلل مروري في الإسكندرية بسبب الشبورة.. والمحافظة تحذر

غطت سماء محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، شبورة مائية كثيفة حاجبة للرؤية وأخفت تفاصيل الطريق وحجب الرؤية عن المارة والسائقين، على بعد مسافة قليلة التي استمرت منذ الصباح وحتى الآن.وأغلقت الشبورة الطريق الصحراوي، وتسببت في شلل مروري على كوبري محرم بك، وزحام السيارات بشارع قناة السويس.وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة توخي الحذر بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض البلاد إلي شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلي حد الضباب أحيانًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.وأهابت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلي حد الضباب علي بعض المناطق.