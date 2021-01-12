رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: التوائم المتطابقة ليس لديهم حمض نووي متطابق

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:50 ص
توئم
توئم
وكالات
طباعة
قال باحثون في دراسة جديدة نُشرت مؤخرا في مجلة "نيتشر جينيتيكس"، أنه من الممكن ألا تمثل التوائم المتطابقة نسخا كربونية من بعضهم البعض فيما يتعلق بالحمض النووي، يختلف التوائم المتطابقون بواقع 5.2 تغيرات جينية.

ويعتبر الاكتشاف الجديد مهما لأنه غالبا ما يتم عمل الدراسات على التوائم المتطابقة لتحديد ما إذا كان وجود سمات أو أمراض أو حالات معينة لديهم، ناتجا عن الجينات، أو من التأثيرات البيئية، بحسب ما نقلته مجلة "ساينس نيوز".

وكان يُعتقد أن التوائم المتطابقة لديها نفس الجينات، لذلك اعتبرت الاختلافات في صحتهم نتيجة لبيئتهم،
وتشير النتائج الجديدة إلى أنه من الممكن أيضا أن تفسر بعض التغييرات الجينية الاختلافات بين التوائم.

وتشير النتائج الجديدة إلى أن أنماط الطفرات بين التوائم تظهر أن الأجنة لا تنقسم بدقة عندما يتشكل التوائم، فقد تظهر بعض التوائم عندما تنفصل خلية واحدة أو مجموعة صغيرة من الخلايا عن الجنين.

وقد يحدد عدد الخلايا التي ينشأ منها أحد التوأمين، مدى اختلافه وراثيا عن توأمه الاخر، مع حدوث انقسامات غير متساوية للجنين تؤدي إلى عدد أكبر من الاختلافات بين التوائم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

خاص.. الزمالك يقيل فاروق جعفر خلال ساعات

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

الفلبين تعتزم استخدام ثلاجات اللحوم والأسماك لحفظ لقاحات «كورونا»

ثبوت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان أمريكية بكورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة

العائلة المقدسة.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية

كمال رحيم يختتم ثلاثيته بـ«أحلام العودة» عن دار العين