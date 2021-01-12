الاحتلال يعتقل 6 فلسطنيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 4 فلسطنيين من طولكرم، ومن بلدة طمون جنوب طوباس.وذكر نادي الأسير في طولكرم لوكالة "وفا" الفلسطينية الجديدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أشخاص من مخيم نور شمس شرق المدينة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.كما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عثمان أحمد بني عودة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، مشيرا إلى أن الاحتلال اعتقل شقيقه قبل يومين.وذكرت مصادر محلية، لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داهمت قرية عابود شمال غرب رام الله، واعتقلت الشاب خليل فواضلة بعد مداهمة منزل عائلته والعبث في محتوياته.