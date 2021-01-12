ادعاء وامتياز وألفاظ خادشة.. القصة الكاملة لمدعي السرطان محمد قمصان

- استغلال بحثا عن الشهرة



- بلاغ



- ادعاءات



- القبض عليه



تعارف الجميع أن الشائعات هي النتيجة الأسوأ لمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ينضم لها "حب الشهرة"، الأمر الذي أصبح مرعبا الفترة الأخيرة، إذ يستغل البعض هذه المواقع للمكسب المادي حتى لو على حساب تقديم معلومات غير صحيحة عن أنفسهم وادعاء المرض، ولعل أخر تلك القصص الشاب محمد قمصان، البالغ من العمر 20 عاما.استغل قمصان السوشيال ميديا سنوات وأعلن إصابته بمرض السرطان وأنه على وشك الموت، دون أن يهتم بنفسية المصابين بهذا المرض، بل وكتب وصيته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما أراد البعض تقديم المساعدة تهرب منهم، وتمادى في الأمر حتى خرج بصور بدا فيها وكأن سعره تساقط كأثر للعلاج الكيماوي، إلا أن ظهوره بشعر كثيف مؤخرا زاد الشكوك حوله.قدمت حنان العزب بلاغا رسميا للجهات المختصة، قالت فيه إنها مريضة سرطان ومنذ 4 سنوات فوجئت بالمشكو في حقه، يطلب الانضمام لهم كونهم مجموعة يطلقون على أنفسهم "محاربو السرطان"، والجميع تعاطف معه على أساس أنه حامل للمرض، وأصبح يحصل على جميع الامتيازات الخاصة بمرضى السرطان، ومع مرور الأيام جرى مطالبته بأوراق طبية خاصة بمرضه من أجل إنجاز بعض الأمور الخاصة بجميع مرضى السرطان، إلا أنه لم يلتزم بتقديمها، وكلما يطالبونه بنفس المطالب، يتنصل من تقديمها، وأوهمهم بأن يتلقى العلاج في مستشفى 5757 لعلاج مرضى السرطان وتم البحث عن اسمه هناك ولم يجدوه.قدمت البلاغ الثاني هند أسامة عجور، واتهمته في بلاغها أنه رصدت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينات خاصة بمجموعة محاربي مرض السرطان، تتضمن إدعاءات الشاب المذكور، لتطالبه عدة مرات بعرض مستندات وتقارير طبية بخصوص حقيقة مرضه، فراوغها مدعيا أنه مريض بالإيدز وليس السرطان، واحتدم النقاش بينهما إلى خلافات وعلى إثرها وجه لها ألفاظًا تخدش الحياء.ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض على محمد قمصان ووالدته من منزلهما، بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، للتحقيق معهما بعد اتهامهما بالكذب وادعاء إصابته بالسرطان، واستخدام السوشيال ميديا للتربح منها، واعترف هو ووالدته بعدم إصابته بالمرض الخبيث.