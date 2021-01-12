رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ادعاء وامتياز وألفاظ خادشة.. القصة الكاملة لمدعي السرطان محمد قمصان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:31 ص
محمد قمصان
محمد قمصان
إيمان ماهر
طباعة
تعارف الجميع أن الشائعات هي النتيجة الأسوأ لمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ينضم لها "حب الشهرة"، الأمر الذي أصبح مرعبا الفترة الأخيرة، إذ يستغل البعض هذه المواقع للمكسب المادي حتى لو على حساب تقديم معلومات غير صحيحة عن أنفسهم وادعاء المرض، ولعل أخر تلك القصص الشاب محمد قمصان، البالغ من العمر 20 عاما.

- استغلال بحثا عن الشهرة

استغل قمصان السوشيال ميديا سنوات وأعلن إصابته بمرض السرطان وأنه على وشك الموت، دون أن يهتم بنفسية المصابين بهذا المرض، بل وكتب وصيته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما أراد البعض تقديم المساعدة تهرب منهم، وتمادى في الأمر حتى خرج بصور بدا فيها وكأن سعره تساقط كأثر للعلاج الكيماوي، إلا أن ظهوره بشعر كثيف مؤخرا زاد الشكوك حوله.

- بلاغ

قدمت حنان العزب بلاغا رسميا للجهات المختصة، قالت فيه إنها مريضة سرطان ومنذ 4 سنوات فوجئت بالمشكو في حقه، يطلب الانضمام لهم كونهم مجموعة يطلقون على أنفسهم "محاربو السرطان"، والجميع تعاطف معه على أساس أنه حامل للمرض، وأصبح يحصل على جميع الامتيازات الخاصة بمرضى السرطان، ومع مرور الأيام جرى مطالبته بأوراق طبية خاصة بمرضه من أجل إنجاز بعض الأمور الخاصة بجميع مرضى السرطان، إلا أنه لم يلتزم بتقديمها، وكلما يطالبونه بنفس المطالب، يتنصل من تقديمها، وأوهمهم بأن يتلقى العلاج في مستشفى 5757 لعلاج مرضى السرطان وتم البحث عن اسمه هناك ولم يجدوه.

- ادعاءات

قدمت البلاغ الثاني هند أسامة عجور، واتهمته في بلاغها أنه رصدت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينات خاصة بمجموعة محاربي مرض السرطان، تتضمن إدعاءات الشاب المذكور، لتطالبه عدة مرات بعرض مستندات وتقارير طبية بخصوص حقيقة مرضه، فراوغها مدعيا أنه مريض بالإيدز وليس السرطان، واحتدم النقاش بينهما إلى خلافات وعلى إثرها وجه لها ألفاظًا تخدش الحياء.

- القبض عليه

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض على محمد قمصان ووالدته من منزلهما، بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، للتحقيق معهما بعد اتهامهما بالكذب وادعاء إصابته بالسرطان، واستخدام السوشيال ميديا للتربح منها، واعترف هو ووالدته بعدم إصابته بالمرض الخبيث.

موضوعات متعلقة

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

الصور

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

الحكومة تنفي التراجع عن تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

اليابان تؤكد التزامها بإقامة أوليمبياد وباراليمبيات طوكيو 2021

فريق أبحاث إيطالي يبحث مؤشرات جديدة عن مصدر فيروس كوورنا

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر

«مذكرات فوزية البنا».. شقيقة حسن البنا وزوجة محاميه تكشف مسيرة الإخوان الإجرامية

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة