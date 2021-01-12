هل يجعل كورونا المرضى أكثر عرضة للخلل الدماغي الحاد؟

أظهرت دراسة جديدة أن مرضى فيروس كورونا "كوفيد19-" الذين تم إدخالهم وحدات للعناية المركزة خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء، عانوا من عبء أكبر من الهذيان والغيبوبة ممن هم يتوجهون عادة إلى المستشفيات لاصابتهم بفشل تنفسي حاد.وتتبعت الدراسة الأضخم من نوعها التي نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية، حالات الهذيان والغيبوبة لدى أكثر من 2000 مصاب بمرض "كوفيد19-" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، والذين تم إدخالهم في 69 من وحدات العناية المركزة الخاصة بالبالغين في 14 دولة، قبل تاريخ 28 من أبريل 2020.وبحسب العلماء، بقيادة الباحثين في المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" في الولايات المتحدة، فإن اختيار أستخدام الأدوية المهدئة وفرض القيود على الزيارات العائلية، كان له دورا في زيادة الخلل الوظيفي الدماغي الحاد لهؤلاء المرضى.وعانى ما يقرب من 82% من المرضى الذين شملتهم الدراسة، من غيبوبة لمدة 10 أيام في المتوسط، كما عانى 55% من المرضى من الهذيان لمدة ثلاثة أيام في المتوسط وأشار العلماء إلى أن الخلل الوظيفي الدماغي الحاد استمر لمدة 12 يوما في المتوسط.ويعتقد العلماء أنه من الممكن أن يتسبب مرض "كوفيد19-" في جعل المرضى أكثر عرضة للخلل الوظيفي الدماغي الحاد.