رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

هل يجعل كورونا المرضى أكثر عرضة للخلل الدماغي الحاد؟

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:45 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أظهرت دراسة جديدة أن مرضى فيروس كورونا "كوفيد19-" الذين تم إدخالهم وحدات للعناية المركزة خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء، عانوا من عبء أكبر من الهذيان والغيبوبة ممن هم يتوجهون عادة إلى المستشفيات لاصابتهم بفشل تنفسي حاد.

وتتبعت الدراسة الأضخم من نوعها التي نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية، حالات الهذيان والغيبوبة لدى أكثر من 2000 مصاب بمرض "كوفيد19-" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، والذين تم إدخالهم في 69 من وحدات العناية المركزة الخاصة بالبالغين في 14 دولة، قبل تاريخ 28 من أبريل 2020.

وبحسب العلماء، بقيادة الباحثين في المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" في الولايات المتحدة، فإن اختيار أستخدام الأدوية المهدئة وفرض القيود على الزيارات العائلية، كان له دورا في زيادة الخلل الوظيفي الدماغي الحاد لهؤلاء المرضى.

وعانى ما يقرب من 82% من المرضى الذين شملتهم الدراسة، من غيبوبة لمدة 10 أيام في المتوسط، كما عانى 55% من المرضى من الهذيان لمدة ثلاثة أيام في المتوسط وأشار العلماء إلى أن الخلل الوظيفي الدماغي الحاد استمر لمدة 12 يوما في المتوسط.

ويعتقد العلماء أنه من الممكن أن يتسبب مرض "كوفيد19-" في جعل المرضى أكثر عرضة للخلل الوظيفي الدماغي الحاد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الموت يُفجِع بيومي فؤاد

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

الفلبين تعتزم استخدام ثلاجات اللحوم والأسماك لحفظ لقاحات «كورونا»

ثبوت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان أمريكية بكورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة

العائلة المقدسة.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية

كمال رحيم يختتم ثلاثيته بـ«أحلام العودة» عن دار العين