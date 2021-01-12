سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ55.50 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 68 سنتا ليبلغ 55.50 دولار في تداولات يوم أمس الإثنين، مقابل 54.82 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 33 سنتا ليبلغ 55.66 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا ليبلغ 52.25 دولار.