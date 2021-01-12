منظمة الطاقة الإيرانية: لن نسمح بعرقلة الصناعات النووية

مع تحذير الاتحاد الأوروبي، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح لأحد بعرقلة صناعتها النووية.وقال في تصريحات محلية: لا ينبغي أن نسمح بأي عرقلة للصناعة النووية في البلاد. وتابع "في الصناعة النووية يجب أن تكون لنا محطاتنا النووية وأن ننتج الوقود اللازم لها بأنفسنا، وكذلك الأدوية المشعة التي تحتاجها البلاد".كما أضاف، ننتج الماء الثقيل لتغطية حاجتنا اللازمة وحتى التصدير إلى نحو 8 دول في العالم". وشدد قائلا: "لم نتوقف عن إنتاج الماء الثقيل لغاية الآن، بل حققنا أيضا إنجازات جيدة".وأكد سعي بلاده إلى توفير أمن الوقود للمحطات النووية من أجل الاستمرار في حال امتنع الغرب عن تزويد إيران به لفترة عامين.يأتي هذا فيما يتصاعد التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي على خلفية مضي السلطات الإيرانية في انتهاك بنود الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، والتفلت من قيوده.