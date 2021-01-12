متاجر التجزئة في بريطانيا تمر بأسوأ عام منذ 1995

أظهر تقرير صادر عن اتحاد متاجر التجزئة في بريطانيا اليوم الثلاثاء، أن متاجر التجزئة سجلت خلال العام الماضي أسوأ عام لها منذ بدء رصد بياناتها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكر الاتحاد أن إجمالي مبيعات التجزئة تراجعت في بريطانيا بنسبة 0.3% خلال العام الماضي وهو أسوأ أداء سنوي منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1995.وزادت مبيعات الأغذية في بريطانيا خلال العام الماضي بنسبة 5.4% في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 5% سنويا.وزاد إجمالي مبيعات التجزئة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.8% سنويا، في حين زادت المبيعات بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 4.8%.