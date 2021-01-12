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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة متهم بقتل شخصين وإصابة 8 في خلافات ثأرية بالجيزة اليوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:34 ص
محكمه
محكمه
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم اشترك مع آخرين في إطلاق النيران على عائلة بسب خلافات ثأرية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بمنطقة الصف، في جلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، عضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

البداية كانت في 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

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