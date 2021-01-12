ارتفاع سهم «تشاينا شيب بيلدنج» يتجاوز مكاسب مؤشر شنغهاي المجمع

ارتفع سعر سهم شركة "تشاينا شيب بيلدنج إنداستري" الصينية لبناء السفن، بنسبة 4% في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر بورصة شنغهاي المجمع للأسهم الصينية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر السهم، اليوم، إلى 4.39 يوان مقابل 4.22 يوان أمس وهو أعلى مستوى له منذ 13 أكتوبر الماضي.وكان السهم هو الأفضل أداء بين الأسهم المناظرة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1% في حين تراجع مؤشر "إم.إس.سي.آي أيه.سي آشيا باسيفيك" الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.و بلغ إجمالي حجم التداول على سهم "تشاينا شيب بيلدنج إنداستري"، 129.9 مليون سهم بزيادة نسبتها 76% عن متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الماضية، والذي يبلغ 73.9 مليون سهم.