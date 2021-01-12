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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

اليوم.. محاكمة 16 متهمًا بالتنقيب عن الآثار بمدينة نصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:31 ص
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 16 متهمًا أجروا عملية حفر بحثا عن الآثار في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، في القضية رقم 470 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبد الرحمن، وأيمن محمد محمد سيد، وأمانة سر أحمد كمال، واسلام عاشور.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: "ح.ز، أ.ع، ل.ل، أ.ا، ر. ف، م.ج، م.ز، ت. غ، ش. ع، م.ح، ح.ا، ص.ب، ت. ا، ا. ص، ا.م، ح. ع".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بإجراء حفر بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التعدي على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 264 لسنة 1962 باعتبارها أرض أثرية وذلك بإجرائهم أعمال الحفر، كما وفروا الأموال والأفراد لزوم أعمال الحفر وتوسط لبيع العين محل الجريمة وباقي المتهمين من الحادي عشر حتى الخامس عشر عقب الحصول على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين من الحادي عشر إلى الخامس عشر اشتركوا وباقي المتهمين بطريق المساعدة في جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار، بأن توسطوا ببيع العين محل الواقعة عقب العثور على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر، والاعتداء على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 264 لسنة 1962 باعتبارها أرض أثرية.

واختتم أمر الإحالة قيام المتهم السادس عشر بالشروع في ارتكاب جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار، بأن اتفق على شراء العين خاصة المتهم الأول عقب العثور على دلائل وشواهد أثرية بها، لاستكمال أعمال الحفر وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطه وباقي المتهمين والجريمة متلبس بها.

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