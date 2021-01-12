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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خلال 5 سنوات.. تطبيق سير الدعاوى إلكترونيا أمام «الجنايات»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:29 ص
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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تضمن مشروع القانون المقدم من المستشار نبيل عمران، نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة التجارية بالمحكمة، بشأن تنظيم إجراءات سير الدعاوى إلكترونيا أمام المحاكم المدنية والإدارية والجنائية، مدة محددة لتطبيقه امام المحاكم الجنائية وهي 5 سنوات.

وكشف عمران، من خلال المشروع، أن تطبيقه يمتد إلى كافة محاكم السلطة القضائية، إمكان تطبيقه على المحاكمات الجنائية بعد خمس سنوات - أو أقل أو أكتر من بداية تطبيقه على الدعاوى المدنية بأنواعها والدعاوى الإدارية أن الأمر (جوازی) دائما للسلطة المختصة في تقرير نظر الدعاوى عن طريق الاتصال عن بعد كلما دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك.

كان قد شارك نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر والمستشار رضا محمود السيد، وكيل النادي، في حلقة نقاشية نظمتها الجامعة البريطانية، عقب توقع بروتوكول بين نادي قضاة مصر والجامعة بشأن توثيق أُطر التعاون العلمي المشترك لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية وفي إطار اهتمام نادي القضاة بمتابعة كافة المستجدات بشأن التقاضي الإليكتروني والتقاضي عن بعد.

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