الفلبين تعتزم استخدام ثلاجات اللحوم والأسماك لحفظ لقاحات «كورونا»

تستعد الفلبين للتخزين البارد للقاحات فيروس كورونا، حيث تأمر الحكومة المجموعات الصناعية التي لديها مرافق لتخزين اللحوم والأسماك بأن تكون على استعداد للمساعدة في حفظ وتوزيع الجرعات.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، عن وكيل وزارة التجارة، سيفرينو رودولفو، القول في بيان إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تخطط لزيادة قدرة سلسلة التبريد، وتتوقع ارتفاع الطلب حيث تشتري الدولة اللقاحات التي تتطلب الحفظ في درجة حرارة منخفضة.وأضاف أن سلسلة التبريد في الفلبين تتوقع أن تصل الإيرادات إلى 416 مليون دولار بحلول نهاية عام 2023.