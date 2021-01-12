استئناف محاكمة المتهمين في «خلية الوايلي»

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الوايلي».وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، تهم الانضمام لجمعة إرهابية.