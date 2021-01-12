فتح طريقي الإسكندرية والعلمين الصحراويين بعد انقشاع الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن فتح طريق الإسكندرية وطريق العلمين الصحراويين بعد انقشاع الشبورة المائية.وتهيب الإدارة بالمواطنين وقائدي السيارات الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.يذكر أن إدارة المرور قد أعلنت عن غلق عدد من الطرق السريعة، بسبب نزول الشبورة عليها وحجب الرؤية مما يعرض سلامة قائدي السيارات للخطر.