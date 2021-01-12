إصابات «كورونا» تتجاوز 480 ألف حالة في سويسرا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في سويسرا، إلى 484 ألفًا و506 حالات حتى صباح اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز «هوبكنز» الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 8364 حالة.وأشارت إلى أنه تعافى من فيروس كورونا 317 ألفًا و600 شخص من المصابين.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد، قبل نحو 46 أسبوعًا.