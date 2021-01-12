اليوم.. استكمال محاكمة 215 متهمًا في «كتائب حلوان»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».وتضم القضية 215 متهمًا نسبت لهم النيابة اتهامات؛ أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.