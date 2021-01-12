أوروبا: رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم يضاعف صعوبات الاتفاق النووي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد من رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو.واعتبر مسؤول السياسة الخارجية والأمن المشتركة الأوروبية، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن رفع التخصيب إلى مستوى 20% يعد تطورا خطيرا للغاية، وانتهاكا لمقتضيات الاتفاق النووي حول تلك المنشأة الواقعة داخل منطقة جبلية محصنة، وفق لما نقلته فضائية "العربية".وكانت الوكالة الدولية للطاقة النووية أكدت في الرابع من هذا الشهر رفع إيران مستوى التخصيب في منشأة فوردو.وفيما رأى خبراء في خطوة إيران الأخيرة محاولة للضغط مسبقا على الإدارة الأميركية المقبلة من أجل رفع العقوبات، ذكر الاتحاد في البيان الرسمي أن تلك الخطوة تضاعف الصعوبات أمام الجهود الدبلوماسية المكثفة والجارية من أجل تيسير عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.يذكر أن نسبة التخصيب عند 20% تعتبر عتبة هامة في مسار التخصيب لأغراض عسكرية، إذا قررت إيران السير نحو التزود بالسلاح النووي.