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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المصيلحي: مصر تسيير بخطى ثابته نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:10 ص
المصيلحي
المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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استعرض الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء شركات إنتاج، المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية ونتائج الإنتاج المتوقعة للموسم 2021.

وأوضح الحضور، فوق بيان، أنه طبقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فإن المساحات المنزرعة للموسم الحالي من القصب هي 332 ألف فدان، ومتوقع أن تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بإنتاج حوالي مليون طن سكر أبيض.

ووصلت المساحات المنزرعة هذا العام من محصول البنجر 640 ألف فدان بزيادة 119 ألف فدان عن العام الماضي ومتوقع إنتاج حوالي 1 مليون و700 ألف طن سكر من البنجر الموسم الحالي.

واشار المصيلحي إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع السكر مؤخرًا تدل على أهمية وجاذبية هذا القطاع الحيوي وتشجيع الدولة لتوطين استثمارات حقيقية قائمة على عملية إنتاجية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضي والزراعة والإنتاج والتوزيع، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وكذا الفرص التصديرية الواعدة للسكر المصري.

وتسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على مقدرات هذه الصناعة الوطنية واتخاذ كافة السبل لتذليل كافة التحديات التي تقابل هذه الصناعة.
المصيلحي
المصيلحي
المصيلحي
المصيلحي

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