واشنطن تدعو ممثلي روسيا من الدبلوماسيين لحضور تنصيب بايدن

دعت الولايات المتحدة الامريكية، ممثلي روسيا في البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، المقرر يوم 20 يناير الجاري.ووفقًا لوكالة نوفوسيتي الإخبارية، فقد أكدت السفارة الروسية في واشنطن أنه "من المقرر أن تكون المشاركة على مستوى السفراء".وجرت العادة على حضور السفراء الجانب لمراسم تنصيب الرؤساء في الولايات المتحدة، ومن المتوقع في هذا العام أن يكون الحضور قليلا، ولم يكن من الواضح ما إذا كان هناك متسع للدبلوماسيين.وترددت أنباء في البداية عن أنه سيتم حضور أعضاء الكونغرس فقط، ولكل عضو الحق في استدعاء ضيف واحد، أي ما مجموعه حوالي 1100 شخص.